Eine Vorschau zum Liga-Auftakt : Fußball-Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

Der erste Bundesliga-Samstag dieser Saison steht nicht nur im Zeichen der Trainer-Debüts. Die Neuzugänge Donyell Malen beim BVB und Andreas Vogelsammer bei Union Berlin haben Stammplatz-Ambitionen.

Frankfurt am Main | Vier Neuzugänge möchten zum Saisonstart direkt auf sich aufmerksam machen. Dazu feiert unter anderem Trainer Stefan Leitl sein Debüt in der Fußball-Bundesliga, und in Bielefeld ist Fabian Klos trotz namhafter Neuzugänge mal wieder gesetzt: Sechs Spiele, sechs Köpfe, auf die zum Auftakt der 59. Spielzeit zu achten sein wird. 1. FC Union Berlin - ...

