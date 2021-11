11. Spieltag : Fußball-Bundesliga am Samstag: Fünf Spiele, fünf Köpfe

Nach zehn Spieltagen in der Fußball-Bundesliga ist André Silva bei seinem neuen Verein RB Leipzig noch immer nicht der erwartete Torjäger. Klappt es gegen Dortmund?

Frankfurt am Main | Ein Niederländer ist im Top-Spiel des 11. Spieltages einer der großen Hoffnungsträger beim SC Freiburg gegen den FC Bayern München. Während beim Duell des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld ein Trainer im Fokus steht, ist der Blick in den anderen drei Partien auf Offensivkräfte gerichtet. Fünf Spiele, fünf Köpfe, auf die in den Samstagspielen de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.