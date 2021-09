WM-Qualifikation : Fünfter Sieg im fünften Spiel: England bleibt auf Kurs Katar

Die englische Fußball-Nationalmannschaft hält sich in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar weiter schadlos.

London | Beim 4:0 (1:0)-Erfolg gegen Andorra wurde der EM-Zweite seiner Favoritenrolle aber erst in den Schlussminuten gerecht, denn der 156. der Weltrangliste hielt am Sonntag nach Kräften dagegen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen führen die „Three Lions“ die Gruppe I an, Andorra ist mit drei Punkten Letzter. Gruppengegner Albanien bezwang Ungarn mit 1:0 (0:0...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.