Nach Nazi-Vergleich : Fritz Keller tritt als DFB-Präsident zurück

Der bisherige DFB-Präsident Fritz Keller (64) ist wie angekündigt zurückgetreten. Das teilt der Verband mit.

Berlin | Keller übernehme "persönlich Verantwortung" für seine Nazi-Äußerung in Richtung von Vizepräsident Rainer Koch, sagte Keller in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes am Montag.

