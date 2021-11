FC Bayern München : Freigetesteter Süle vor Comeback - Kimmich hofft

Trainer Julian Nagelsmann rechnet mit einem Comeback von Fußball-Nationalspieler Niklas Süle im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.

München | Nach einer Corona-Infektion mit Symptomen sei der geimpfte Abwehrspieler inzwischen freigetestet und werde am Dienstag noch einmal abschließend untersucht, berichtete der Coach. „Wenn die Untersuchung gut läuft, wird er am Wochenende wieder spielen können“, sagte Nagelsmann. Das Champions-League-Spiel an diesem Dienstag in der Ukraine gegen Dynamo Kie...

