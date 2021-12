Bundesliga : Freiburgs Trainer träumt von erneuter Europokalteilnahme

Christian Streich träumt davon, mit dem SC Freiburg noch mal im Europapokal zu spielen: „Wenn das irgendwann mal wieder sein könnte, wenn ich das noch erleben dürfte, wäre es noch mal was ganz Besonderes.

Freiburg im Breisgau | Christian Streich träumt davon, mit dem SC Freiburg noch mal im Europapokal zu spielen: „Wenn das irgendwann mal wieder sein könnte, wenn ich das noch erleben dürfte, wäre es noch mal was ganz Besonderes.“ „Jeder Trainer und jeder Spieler hat so diese Hoffnung“, sagte Streich (55) im Interview mit dem SWR und schob hinterher: „Aber nicht so viel tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.