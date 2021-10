Nach erstmaliger Berufung : Freiburgs Flekken beeindruckt von Bondscoach van Gaal

Nach seiner erstmaligen Berufung in die niederländische Fußball-Nationalmannschaft zeigt sich Freiburgs Torhüter Mark Flekken beeindruckt von Bondscoach Louis van Gaal.

Freiburg im Breisgau | „Der Bondscoach ist sehr ehrlich und geradeheraus. Er hat seine Vision vom Fußball, die er umgesetzt sehen will. Er sagt dir knallhart auf den Punkt, was gut läuft und was nicht“, erzählte der 28-Jährige im Interview der „Badischen Zeitung“ (Freitag). Mit der Art und Weise des ehemaligen Bayern-Trainers müsse man umgehen können, sagte Flekken weiter. ...

