WM-Qualifikation : Flicks kurzer Zyklus: „Jedes Spiel, jedes Training nutzen“

Hansi Flick bleibt nicht nur in der Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien wenig Zeit.

Hamburg | Der Bundestrainer hat in Hamburg bis Freitag (20.45 Uhr/RTL) gerade mal drei Trainingstage, um den 23-köpfigen Kader einzustimmen auf das vierte Länderspiel unter seiner Leitung. Nur zwei Tage später geht es weiter nach Skopje, wo es am Montag gegen Nordmazedonien erneut um Punkte in der WM-Ausscheidung geht. Auf den aktuellen Lehrgang folgen im An...

