WM-Qualifikation : Flick plant gegen Nordmazedonien wieder mit Neuer im Tor

Hansi Flick ist nicht mehr Bayern-Trainer, aber als Nationalcoach baut er wieder auf den Münchner Block. Das Bündnis mit Müller und Co. dient als WM-Wegweiser. In Nordmazedonien brennen die DFB-Kicker auf Revanche.

Skopje | Beim abschließenden Training in Hamburg konnten Hansi Flick und die Nationalspieler noch ein paar wärmende Sonnenstrahlen genießen - in Skopje dagegen wird es ungemütlich. Im Nationalstadion von Nordmazedonien erwartet das DFB-Team am Montag (20.45 Uhr/RTL) ein euphorischer Gegner, der von einer weiteren Fußball-Sensation gegen den viermaligen Welt...

