Fußball-Nationalmannschaft : Flick legt los: Personalfragen und Neun-Punkte-Pflicht

Die Ära-Löw ist längst Geschichte. Jetzt startet Hansi Flick ein neues Zeitalter bei der Fußball-Nationalmannschaft. Bei der ersten Pressekonferenz als Bundestrainer will der frühere Bayern-Titelsammler den Weg aus der Krise für die DFB-Elf aufzeigen.

Frankfurt am Main | Mit Helm und greller Warnweste marschierte Hansi Flick an der Seite von Oliver Bierhoff über die Großbaustelle des DFB-Campus. Mehr Symbolkraft hätte sich der neue Bundestrainer für den Video-Dreh bei seinem neuen, alten Arbeitgeber zum Dienstantritt nicht ausdenken können. „Wir haben einiges zu tun, wir haben viel zu machen“, sagte Flick in dem Si...

