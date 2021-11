Nationalspieler : Flick: Tendenz bei Kimmich zur Impfung gegen Corona

Bundestrainer Hansi Flick sieht bei Nationalspieler Joshua Kimmich die „Tendenz“ zur Impfung gegen das Coronavirus.

Frankfurt am Main | Bundestrainer Hansi Flick sieht bei Nationalspieler Joshua Kimmich die „Tendenz“ zur Impfung gegen das Coronavirus. „Ich habe mit Jo gesprochen und denke, dass es auch in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt“, sagte Flick während einer Videoschalte des Deutschen Fußball-Bundes. „Ich gehe mal davon aus, ja, es ist in Zukunft auch nichts ande...

