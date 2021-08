Premier League : Fans feiern eingewechselten Kane bei Tottenham-Sieg

Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane ist beim 1:0 (1:0)-Auswärtssieg von Tottenham Hotspur gegen die Wolverhampton Wanderers von den Spurs-Anhängern gefeiert worden.

Wolverhampton | Nachdem der wechselwillige Stürmerstar in der 72. Minute für Heung-Min Son ins Spiel kam, sangen die mitgereisten Tottenham-Fans „He's one of our own“ („Er ist einer von uns“) über Kane, der trotz eines bis 2024 gültigen Vertrags in London mit einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City in Verbindung gebracht wird. Für den 28-Jährigen war ...

