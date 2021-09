2. Liga : FC St. Pauli verliert Nordduell bei Hannover 96

Hannover 96 hat überraschend das Nordduell der 2.

Hannover | Fußball-Bundesliga gewonnen und dem FC St. Pauli damit den Weg an die Tabellenspitze verbaut. Die Niedersachsen besiegten die Hamburger verdient mit 1:0 (1:0) und stehen nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Vor 16.100 Zuschauern schoss Sebastian Kerk in der 39. Minute das Siegtor für die hochengagierten und zumindest in der ersten Halbzeit klar ...

