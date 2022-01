Fussball : FC Mecklenburg Schwerin: Zweiter Versuch für Spiel beim BSC Süd 05

Der Fußball-Oberligist FC Mecklenburg Schwerin weiß, dass das Auswärtsspiel in Brandenburg gegen den BSC Süd 05 richtungsgebend für die weitere Saison sein kann, sieht sich aber als gut vorbereitet.

Schwerin | Auswärtsspiel in Brandenburg, zweiter Versuch: Die Mitte November erst kurz vor Spielbeginn abgesagte Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem BSC Süd 05 und dem FC Mecklenburg Schwerin soll nun heute ab 13.30 Uhr über die Bühne gehen. Und FCM-Trainer Stefan Lau steigt mit seiner Mannschaft durchaus optimistisch in den Bus. „Es ist insgesamt eine k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.