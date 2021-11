Bundesliga am Freitag : FC Bayern kann in Augsburg vorlegen - Corona „nervt alle“

Nach der Länderspielpause geht die Fußball-Bundesliga in den Jahresendspurt. Zum Auftakt des 12. Spieltages gastieren die Bayern beim benachbarten FC Augsburg - und verfolgen einen klaren Plan.

Augsburg | Julian Nagelsmann rätselt noch. Beim FC Augsburg weiß der Trainer des FC Bayern München in dieser Saison einfach nicht, was ihn in der Fußball-Bundesliga erwartet. „Man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen, was sie machen“, sagte Nagelsmann zum FCA, der immer wieder mit verschiedenen Grundordnungen agiert. Auf jeden Fall rechnet Nagelsmann...

