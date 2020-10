Champions League : FC Bayern hofft auf Kimmich gegen Atlético Madrid

Titelverteidiger FC Bayern hofft auf einen Einsatz von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich beim Champions-League-Start gegen Atlético Madrid.

von dpa

20. Oktober 2020, 14:20 Uhr

München | „Wir wissen alle, wie wichtig er für uns ist. Aber wir wissen alle, wie schnell es gerade beim zweiten Kind gehen kann“, sagte Trainer Hansi Flick. „Wir hoffen, dass er dabei sein kann. Wir müssen abwarten und dementsprechend reagieren.“ Kimmich, der beim 4:1 der Münchner gegen Arminia Bielefeld jüngst in Erwartung der Geburt seines zweiten Kindes gefehlt hatte, war zuvor beim Abschlusstraining dabei.

Von der Einheit am Tag vor dem Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) waren die ersten 15 Minuten via Live-Stream öffentlich. Jérôme Boateng trug eine Bandage an der linken Hand. Der Innenverteidiger hat eine Bandverletzung am Daumen, der deshalb ruhiggestellt wird. Boatengs Einsatz gegen die Defensivkünstler von Trainer Diego Simeone ist laut FC Bayern aber nicht gefährdet. Alle außer Leroy Sané und Tanguy Nianzou seien einsatzbereit, sagte Flick.

Abseits des Teams stimmten sich Sané und Nianzou nach Verletzungen auf ihre Rückkehr ein. Sané pausiert seit Ende September wegen einer Kapselverletzung am rechten Knie. Möglicherweise könnte er am Wochenende in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wieder in den Kader zurückkehren. Wann Abwehrtalent Nianzou in der Bundesliga auflaufen kann, ist nach einer Oberschenkelverletzung weiter offen.

Die Münchner hoffen bei ihrer 24. Teilnahme an der Champions League darauf, den Titel erfolgreich verteidigen zu können. Bislang glückte das nur Real Madrid. Weitere Bayern-Gegner in der Gruppenphase sind RB Salzburg und Lokomotive Moskau.

Lucas Hernández lobte vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club Atlético Madrid den gegnerischen Trainer Diego Simeone überschwänglich. „Ich bin ihm sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat. Er ist ein großartiger Trainer, der beste der Welt in meinen Augen. Das habe ich immer schon gesagt“, sagte der Abwehrspieler des FC Bayern München . „Er hat mir das Vertrauen geschenkt, dafür bin ich ihm immer dankbar.“ Aber er habe mit dem Wechsel zum FC Bayern zu einem neuen großen Club neue Ziele verfolgen wollen.

„Wir haben in der vergangenen Saison alle Titel geholt und werden das auch in dieser Saison versuchen“, sagte der im vergangenen Jahr für 80 Millionen Euro verpflichtete Weltmeister. „Gemeinsam wollen wir diese erfolgreiche Saison wiederholen.“ Hernández, der bei der Pressekonferenz Spanisch sprach und übersetzt wurde, sieht eine „typisch deutsche Mentalität“ beim FC Bayern. „Hier möchte man gewinnen, gewinnen, gewinnen. Hier möchte man den Siegeszug fortsetzen“, sagte der Franzose.

Nach einem auch wegen Verletzungsproblemen schwierigen ersten Jahr in München hat der 24-Jährige einen guten Saisonstart erwischt. „Das erste Jahr war nicht das beste Jahr. Ich versuche in diesem Jahr zu glänzen“, sagte der Abwehrspieler, der in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 hat. „Ich bin glücklich, meine Ex-Kollegen wiederzusehen.“ Hernández spielte seit seinem elften Lebensjahr für Madrid. Simeone holte den Abwehrspieler damals aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis hoch.