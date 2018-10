Champions League : Bayern gegen Ajax: Ein Münchner besonders im Fokus

Der FC Bayern will nach dem Liga-Frust eine Reaktion zeigen. Gegen Ajax soll in der Champions League ein Heimsieg her.

von dpa

02. Oktober 2018, 11:23 Uhr

München | Der FC Bayern ist nach dem jüngsten Bundesliga-Frust für einen großen Abend in Champions League bereit. "Wir haben eine Reaktion zu zeigen, und das werden wir auch machen", sagte der Münchner Arjen Robben vor dem Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam. "Das ist etwas ganz Besonderes gegen eine niederländische Mannschaft. Das ist in den ganzen Jahren nicht allzu oft passiert", sagte er vor dem Kräftemessen mit einem Team aus seiner Heimat.



Nach einem 1:1 gegen Augsburg und einem 0:2 bei Hertha BSC soll wieder ein Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters her. "Wir müssen eine neue Serie starten", sagte Robben. Trainer Niko Kovac hat vor dem Heimspiel gegen den holländischen Vizemeister nach dem jüngsten Liga-Frust ein besonders motiviertes Bayern-Team ausgemacht. "Die Mannschaft hat im Training den Eindruck gemacht, dass sie eine Reaktion zeigen will", sagte der Coach.

Robben bekam "ein paar mehr Nachrichten als sonst"

AUSGANGSLAGE: Der FC Bayern (2:0 gegen Lissabon) und Ajax (3:0 gegen Athen) starteten mit Siegen in die Königsklasse. Nach einem Remis und einer Niederlage in der Bundesliga wollen die Münchner vor der Partie gegen Amsterdam nichts vom Krisengerede wissen. "Es war nicht alles eitel Sonnenschein nach sieben Siegen und es wird nach zwei Spielen mit einem Punkt nicht alles so schlecht sein, dass man alles hinterfragen muss", sagte Kovac. Mit einem Sieg würden die Münchner an Amsterdam vorbeiziehen und einen Riesenschritt zum Achtelfinale machen.

Guardiola und Nagelsmann: Bislang eine reine SMS-Beziehung



PERSONAL: Leon Goretzka ist nach seinen Problemen am Sprunggelenk im Training zurück. Nach dem 0:2 gegen Hertha BSC werden Änderungen in der Bayern-Formation erwartet. Mats Hummels und Javi Martínez dürften wieder in die Startelf zurückkehren.

Ajax-Trainer kennt die Bayern bestens

SPEZIELLER ABEND: Robben bekam ein "paar Nachrichten mehr als sonst", wie der langjährige Bayern-Star verriet. Für den Holländer ist das Duell gegen die Landsleute "etwas extra Besonderes", wie der 34-Jährige gestand. "Wir müssen ein gutes Spiel zeigen, das ist das Allerwichtigste." Robben spielte in seiner Heimat im Profibereich für den FC Groningen und den PSV Eindhoven.

WIEDERSEHEN: Klaas-Jan Huntelaar kommt nach Deutschland zurück. Der frühere Schalker Torjäger erzielte in 175 Bundesliga-Spielen 82 Tore für die Gelsenkirchener. Für ihn gibt es ein Wiedersehen mit den Ex-Schalkern Manuel Neuer und Goretzka.

INSIDER: Seit Dezember 2017 ist der frühere Bayern-Coach Erik ten Hag für das Ajax-Team verantwortlich. Der 48-Jährige war von 2013 bis 2015 Trainer der Münchner Amateure. In Amsterdam trat er kurz vor dem Jahreswechsel die Nachfolge des glücklosen Marcel Keizer an. Zuvor war ten Hag zweieinhalb Jahre Trainer beim FC Utrecht, den er in der Eredivisie auf die Plätze fünf und vier führte. "Wenn man bei einem Verein wie Bayern zwei Jahre Erfahrung sammelt, nimmt man viel mit", sagte der Ajax-Coach am Montagabend. Hertha habe gezeigt, wie man Bayern schlagen könne, führte der Ex-Münchner aus.