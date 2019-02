Zurückhaltende Töne : Was Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu Dortmunds Pleite in Tottenham sagt

Der Bayern-Präsident hat ungewohnt zurückhaltend auf die BVB-Pleite in Tottenham reagiert.

von dpa

14. Februar 2019, 15:49 Uhr

München | Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat nach der deutlichen Champions-League-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur große Zurückhaltung gegenüber dem Titelrivalen geübt. "Borussia Dortmund war so klug, in den letzten Monaten nie über Bayern München zu sprechen. Und das wollen wir auch umgekehrt so halten", sagte der 67 Jahre alte Hoeneß am Donnerstag in München.

Eine Woche zum Vergessen: Verspielt der BVB jetzt alles?



"Schadenfreude" kenne er im Sport nicht. Über mögliche Auswirkungen der aktuellen BVB-Krise auf die Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Bundesliga mochte Hoeneß auf Nachfrage nicht eingehen. "Wir haben es als sehr angenehm empfunden, dass Borussia Dortmund in den letzten Wochen und Monaten, als wir nicht so gut waren, nicht über uns geredet hat. Wenn wir klug sind, werden wir das jetzt auch so halten", sagte der Bayern-Präsident.

"Wo steht der deutsche Fußball im Vergleich zur Premier League?"

Entscheidend sei, sich auf die eigenen Aufgaben an diesem Freitag beim FC Augsburg und danach im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool zu konzentrieren. "Wir haben im Moment einen guten Lauf. Wir müssen jetzt ruhig bleiben und dürfen nicht überheblich werden und die Aufgaben der Reihe nach angehen", sagte Hoeneß. Erst komme Augsburg, dann Liverpool – "und dann reden wir mal weiter".

BVB kassiert Tore wie vor neun Jahren – Königlicher Videobeweis in Amsterdam



Die drei deutsch-englischen Achtelfinal-Duelle – Schalke trifft noch auf Manchester City – werden aus Sicht von Hoeneß Aufschluss über die Qualität der Bundesliga geben. "Ich finde es eine reizvolle Geschichte. Man kann es schon als Vergleich heranziehen, wo steht der deutsche Fußball im Vergleich zur Premier League", sagte er.

Hoeneß erzählt die altbekannte Klopp-Geschichte

Vor der Kraftprobe mit Jürgen Klopps FC Liverpool in der Champions League wollte Hoeneß nicht konkret auf Fragen zu einer möglichen künftigen Liaison mit dem deutschen Fußball-Trainer einlassen. "Darüber denken wir heute nicht nach. Wir haben einen Trainer, mit dem wir sehr zufrieden sind", sagte Hoeneß mit dem Verweis auf Niko Kovac (47). "Die Mannschaft entwickelt sich im Moment sehr gut. Wir leben im Hier und Heute und damit sollten wir es belassen." Hoeneß berichtete bei einem Termin selbst, dass er den 51 Jahre alten Klopp sehr schätze. Er wollte ihn im vergangenen Jahrzehnt sogar aus Mainz nach München holen. "Ich hatte mit ihm schon vor vielen Jahren einmal eine Zusammenarbeit vereinbart, bis wir dann Jürgen Klinsmann verpflichtet haben", erzählte Hoeneß mal wieder die bekannte, aber für viele inzwischen vergessene Episode aus der Vergangenheit.

Champions League: Sergio Ramos sorgt mal wieder für Ärger



Der ehemalige Bundestrainer Klinsmann übernahm am 1. Juli 2008 in München, Klopp wechselte aus Mainz zu Borussia Dortmund – mit deutlich größerem Erfolg. Klinsmann wurde bereits im April 2009 beim FC Bayern für den Rest der Saison durch Jupp Heynckes ersetzt. Klopp ist langfristig an den FC Liverpool gebunden. Sein aktueller Vertrag beim Premier-League-Club ist bis zum 30. Juni 2022 datiert.