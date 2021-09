Champions League : FC Bayern: Coman-Comeback nach Herz-OP rückt näher

Flügelstürmer Kingsley Coman nähert sich beim FC Bayern München nach einer kleinen Operation am Herzen dem Comeback.

München | Der französische Fußball-Nationalspieler konnte beim deutschen Rekordmeister wieder teilweise mit dem Team trainieren. Der 25 Jahre alte Coman musste sich nach dem ersten Gruppenspiel in der Champions League beim FC Barcelona (3:0) vor zwei Wochen einem Eingriff am Herzen unterziehen. Beim Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Dynamo Kiew dürfte ...

