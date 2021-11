Zweiter Sieg unter Xavi : FC Barcelona auch in Villarreal erfolgreich

Dank zwei später Tore hat der FC Barcelona auch sein zweites Spiel unter dem Club-Idol und neuen Trainer Xavi Hernández in der Primera Division gewonnen.

Vila-real | Die Katalanen kamen beim FC Villarreal zu einem 3:1 (0:0). Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als Memphis Depay (88.) und der Ex-Bayern-Profi Philippe Coutinho (90.+4/Foulelfmeter) trafen. Frenkie de Jong (48.) hatte die Gäste in Führung gebracht, der eingewechselte Samu Chukwueze (76.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der...

