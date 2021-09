Gelb-rot für Dortmunds Dahoud : Ex-Referee: Reklamieren der Profis ist „widerwärtig“

Der ehemalige Spitzenschiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat Deniz Aytekin für seine umstrittene Gelb-Rote Karte gegen Dortmunds Mahmoud Dahoud klar verteidigt.

Mönchengladbach | Der frühere DFB- und FIFA-Referee griff in seiner Kolumne in der „Bild am Sonntag“ auch Fußballprofis für ähnliches Verhalten an. „Ich sage es ganz offen: Ich kann diese Art nicht ab. Dieses Reklamieren, diese Theatralik, diese Schauspielerei - widerwärtig finde ich das“, schrieb Kinhöfer. Aytekin habe Dahoud „zu Recht“ zum Duschen geschickt. Der U...

