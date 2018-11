Doch kein Karriereende : Bastian Schweinsteiger verrät, wo er im kommenden Jahr spielt

Zuletzt war über ein Karriereende des Weltmeisters von 2014 spekuliert worden.

von Gregory Straub

28. November 2018, 19:33 Uhr

Chicago | Bastian Schweinsteiger hat verkündet, seine Karriere in der Major League Soccer (MLS) bei seinem aktuellen Verein Chicago Fire fortzusetzen. "Ich freue mich zu verkünden, dass ich 2019 zu Chicago Fire zurückkehren werde", schrieb der 34-Jährige auf Twitter. In einem beigefügten Videoclip sagt der Weltmeister von 2014: "Liebe Chicago Fire-Fans, ich bin sehr glücklich euch mitteilen zu können, dass unsere Reise weitergeht. Ich freue mich darauf, euch alle in Chicago wieder zu sehen."

Der frühere Bayern-Star war 2017 von Manchester United in die USA gewechselt und gehört in Illinois zu den Publikumslieblingen. Nachdem sein Verein die Qualifikation für die Playoffs nicht schaffte und die Saison damit vorzeitig beendet ist, war über die weitere Zukunft des 121-fachen Nationalspielers spekuliert worden. Nun ist klar, dass er seine Karriere noch nicht beenden wird.

Auch Chicago Fire verkündete den Verbleib ihres Stars bei Twitter. "Lasst uns eine Trophäe gewinnen. Ich glaube an diesen Club und ich glaube, dass wir Champions sein können. Dies amerikanische Reise war bislang für meine Familie und mich sehr besonders. Ich liebe es, Teil von Chicago Fire zu sein und wir wissen es sehr zu schätzen, wie uns die Stadt mit offenen Armen aufgenommen hat", wird Schweinsteiger zitiert.





Zehn interessante Fakten über Bastian Schweinsteiger