Pressekonferenz am Montag : Ex-HSVer Felix Magath vor Comeback bei deutschem Drittligisten?

Felix Magath steht vor einer Rückkehr auf die deutsche Fußballbühne, aber wohl nicht als Trainer an der Linie.

von Alexander Barklage

18. Januar 2020, 12:10 Uhr

Wie die "Main Post" könnte Felix Magath in die deutsche Fußballszene zurückkehren. Die Online-Druckerei Flyeralarm gibt am Montag eine Pressekonferenz und stellt einen neuen Unternehmenszweig vor: Einheit Fußball. Mit dabei ist dann wohl Felix Magath.

Magath war vor wenigen Tagen beim Trainingslager des Drittligisten Würzburger Kickers in Andalusien vor Ort und steckte wohl eine künftige Zusammenarbeit mit dem Club ab. Der Hauptsponsor der Kickers ist Flyeralarm. An dem Termin am Montag werden auch Firmenchef Thorsten Fischer und Kickers-Vorstandsboss Daniel Sauer teilnehmen.

Die Online-Druckerei ist im Fußball neben dem Engagement bei den Würzburgern auch als Namenssponsor der Frauen-Bundesliga und in Österreich für den Erstligisten FC Flyeralarm Admira Wacker engagiert. Vorstellbar ist, dass er eine ähnliche Rolle bei Flyeralarm übernimmt wie Ralf Rangnick bei den Fußball-Aktivitäten von Red Bull, unter anderem mit Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig und Red Bull Salzburg.

Magath war zuletzt bis Ende 2017 beim chinesischen Klub Shandong Luneng Taishan als Trainer tätig. Danach wurde es ruhig um den Meister-Coach des FC Bayern München und VfL Wolfsburg.