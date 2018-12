Europa League kompakt : Frankfurter Rekord – Leipzig nimmt Salzburger Geschenk nicht an

In der Europa League verdaddelt Leipzig das Weiterkommen. Eintracht Frankfurt schafft beim Sieg in Rom Historisches.

von Alexander Barklage

14. Dezember 2018, 07:13 Uhr

Hamburg | Für die K.o.-Phase der Europa League haben sich am Donnerstagabend zwei, der drei deutschen Teams qualifiziert. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen zogen ins Sechzehntelfinale ein, während RB Leipzig nach einem 1:1 zu Hause gegen Rosenborg Trondheim das "Geschenk" aus Glasgow nicht annahm. Neben Leipzig schieden unter anderem auch der AC Mailand, die Glasgow Rangers und Vorjahresfinalist Olympique Marseille aus.

Auch interessant: Champions League: Wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt?



Ein Rückblick auf den Europa-League-Abend:

Die Ergebnisse im Überblick:





Der Rekord des Abends: Frankfurts sechster Streich



Eintracht Frankfurt zeigte eindrucksvoll, wie viel Spaß die Europa League machen kann. Der bei vielen deutschen Klubs in der Vergangenheit eher stiefmütterlich angesehene Wettbewerb ist Frankfurts neue Liebe. Die Eintracht gewann alle sechs Gruppenspiele, das hatte zuvor noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft. Vor allem auch die eigenen Fans freuten sich auf die Duelle mit Lazio Rom, Olympique Marseille und Apollon Limassol.





Die Mannschaft des Abends: F91 Dudelange

Warum ist F91 Dudelange das Team des Abends? Ganz einfach. Obwohl das Team des deutschen Trainers Dino Toppmöller sang- und klanglos aus der Europa League ausgeschieden ist, schaffte die Mannschaft Historisches. Als erstes Team aus Luxemburg qualifizierte sich Dudelange für die Gruppenphase der Europa League. In einer wahrlich nicht einfachen Gruppe mit Betis Sevilla, Olympiakos Piräus und dem AC Milan schlugen sich die Luxemburger wacker. In den sechs Spielen schossen sie immerhin drei Tore und am Donnerstagabend knöpften sie dem bereits qualifizierten Team aus Sevilla zuhause beim 0:0 immerhin noch einen Punkt ab. Das Team aus Luxemburg hat sein Land würdig vertreten und darf gerne wiederkommen.

Der Verlierer des Abends: RB Leipzig

Alles war angerichtet, doch dann patzte RB Leipzig am Ende doch noch ausgerechnet gegen das bis dato noch punktlose Team aus Trondheim. Vor dem letzten Gruppenspieltag war die Konstellation aus Leipziger Sicht zum Weiterkommen schwierig, denn sie waren auf Schützenhilfe angewiesen. Nur bei einem Auswärtssieg des FC Salzburg in Glasgow und gleichzeitigem Heimsieg gegen Rosenborg hätte sich das Rangnick-Team für die K.o.-Phase qualifiziert. Bis zur 86. Minute lief auch alles nach Plan. Die Salzburger führten im Celtic Park und brachten den sechsten Sieg im sechsten Spiel auch über die Zeit. Doch in Leipzig glich ein gewisser Tore Reginiussen zum 1:1 aus. In den letzten Minuten der Partie schafften es die Leipziger nicht mehr nachzulegen und nahmen somit die Vorlage aus Glasgow nicht an.

FOLGENDE TEAMS HABEN DIE RUNDE DER BESTEN 32 ERREICHT: Gruppensieger: Eintracht Frankfurt, KRC Genk, FC Sevilla, Dynamo Kiew, FC Chelsea, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Zenit St. Petersburg, Dinamo Zagreb, FC Arsenal, Betis Sevilla, Villarreal Gruppenzweiter: Lazio Rom, Malmö FF, FK Krasnodar, Stade Rennes, Bate Borisow, FC Zürich, Celtic Glasgow, Slavia Prag, Fenerbahçe Istanbul, Sporting Lissabon, Olympiakos Piräus, Rapid Wien, Aus Champions League abgestiegen: FC Valencia, Inter Mailand, Benfica Lissabon, SSC Neapel, FC Brügge, Galatasaray Istanbul, Schachtor Donezk, Viktoria Pilsen So ist der weitere Modus: Die Gruppensieger spielen zunächst auswärts gegen einen der Gruppenzweiten oder gegen einen der vier schlechteren Gruppendritten der Champions League. Die Gruppenzweiten treffen entweder auf einen der Gruppensieger oder auf einen der vier besseren Gruppendritten der Königsklasse. Ausgeschlossen sind deutsche Duelle und Spiele gegen Mannschaften aus der eigenen Gruppe Termine: Die Hinspiele in der Runde der letzten 32 finden am 14. Februar statt, die Rückspiele am 21. Februar. Die Achtelfinals werden am 7. und 14. März ausgetragen, die Viertelfinals am 11. und 18. April. Am 2. und 9. Mai folgen die Halbfinals. Der Sieger wird am 29. Mai in Baku gekürt.

So freuten sich in Glasgow beide Teams, denn sowohl Salzburg als auch Celtic haben sich für die nächste Runde qualifiziert. Trainer Ralf Rangnick konstatierte nach dem Spiel: "Die Enttäuschung ist riesengroß! Es fühlt sich fast surreal für uns an, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Es bringt allerdings nichts sich in die Situation des Haderns zu bringen, denn es stehen noch einige wichtige Spiele dieses Jahr an!"

Tweets des Abends:

Beeindruckende Kulisse beim Gastspiel von Leverkusen auf Zypern.





Auch in Leipzig war das Stadion anscheinend nicht ausverkauft.

Trotz der überragenden Fanunterstützung in Rom gab es vor und im Stadion doch ein paar Scharmützel mit der Polizei. Bereits vor dem Anpfiff im Rom war es zu Zusammenstößen der deutschen Fans mit der Polizei gekommen. Fünf Eintracht-Anhänger wurden vor dem Spiel festgenommen, sagte ein Polizeisprecher in Rom. Einige deutsche Fans hätten sich am Olympiastadion dem Zugang der Lazio-Fans genähert. Als die Polizei sie aufhalten wollte, seien Rauchbomben und Knallkörper geflogen. Auf einem Video sieht man, wie die Polizei auch Wasserwerfer einsetzte. Zusammenstöße mit den Lazio-Fans habe es nicht gegeben, berichtete die Polizei. Insgesamt waren zur Partie am Abend rund 9000 Fans aus Frankfurt im Stadion, darunter 400, die der Ultra-Szene zuzurechnen sind. Die römische Polizei hatte rund um das Spiel im Stadio Olimpico umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen.





Diese Teams haben sich qualifiziert:

mit dpa-Material