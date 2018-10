Europa League-Gruppenphase : Leipzig ohne Probleme – Bayer mit erster Niederlage

In der Europa League hatte Leipzig gegen Celtic keine Probleme. Bayer Leverkusen bleibt nach einer Pleite in Zürich in der Krise.

von dpa

25. Oktober 2018, 21:13 Uhr

Leipzig/Zürich | Für die Leipziger siegt es nach drei Spielen in der Gruppe B der Europa League ganz gut aus. Nach dem souveränen Sieg gegen die Schotten aus Glasgow sind die Sachsen Zweiter hinter dem FC Salzburg. Auch Bayer Leverkusen ist in der Gruppe A Zweiter nach der ersten Niederlage in diesem Wettbewerb.

RB Leipzig – Celtic Glasgow 2:0 (2:0)

RB Leipzig darf auf den Einzug in die nächste Runde hoffen. Der Bundesligist von Trainer Ralf Rangnick setzte sich am Donnerstagabend gegen Celtic Glasgow mit 2:0 (2:0) durch. Gegen den schottischen Meister erzielten Matheus Cunha (31. Minute) und Bruma (35.) vor 38 126 Zuschauern in der heimischen Arena die Treffer für die Sachsen. Für Leipzig war es im dritten Spiel in Gruppe B der zweite Sieg, nur zum Auftakt gegen RB Salzburg hatte es eine Niederlage gegeben. Im Rückspiel in zwei Wochen im Celtic-Park in Glasgow kann RB mit einem weiteren Erfolg eine Vorentscheidung auf dem Weg in die K.o.-Phase schaffen.

FC Zürich – Bayer 04 Leverkusen 3:2 (1:0)

Bayer Leverkusen hat die erste Niederlage hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Gruppe A unterlagen die Rheinländer am Donnerstagabend beim FC Zürich mit 2:3 (0:1). Karim Bellarabi hatte die Begegnung mit seinem Doppelpack (50./53. Minute) für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich zwar zwischenzeitlich gedreht, nach Treffern von Antonio Marchesano (44.), Toni Domgjoni (59.) und Stephen Odey (78.) konnten jedoch die Schweizer vor 12 427 Zuschauern im heimischen Stadion jubeln.





Während Zürich mit neun Punkten aus drei Spielen fast schon für die K.o.-Runde qualifiziert ist, muss Bayer mit sechs Zählern nun wieder um das Weiterkommen bangen. Der Druck auf Herrlich ist vor den schweren Auswärtsspielen in Bremen am Sonntag in der Bundesliga und Borussia Mönchengladbach am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal weiter angewachsen.



Arsenal siegt ohne Özil und Mustafi bei Sporting - Salzburg gewinnt

Der FC Arsenal hat auch ohne Mesut Özil und Shkodran Mustafi sein drittes Spiel gewonnen und seine makellose Bilanz gewahrt. Die Londoner siegten am Donnerstagabend dank eines Treffer von Danny Welbeck in der 77. Minute mit 1:0 (0:0) bei Sporting Lissabon und können nach dem dritten Sieg fest mit dem Sechzehntelfinale planen. Özil und Mustafi saßen beim Team von Trainer Unai Emery 90 Minuten auf der Bank, Torhüter Bernd Leno spielte von Anfang an.

Auch Leizpigs Widersacher Red Bull Salzburg wahrte seine perfekte Bilanz. Die Österreicher siegten gegen Rosenborg Trondheim mit 3:0 (1:0) und stehen mit neun Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe B. Leipzig, das im direkten RB-Duell mit 2:3 verloren hatte, folgt mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz. In der Gruppe von Bayer Leverkusen teilten AEK Larnaka und Ludogorets Rasgrad beim 1:1 (1:1) die Punkte. Die Werkself hat damit trotz der Niederlage in Zürich ein Polster von fünf Punkten auf die beiden Rivalen.