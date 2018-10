Dezimierte Italiener : Eintracht wie entfesselt – Kantersieg gegen Lazio Rom

Nach dem Sieg in Marseille besiegt Frankfurt zu Hause auch Lazio Rom – und spielt dabei wie entfesselt auf.

von Gregory Straub

04. Oktober 2018, 23:04 Uhr

Frankfurt | Eintracht Frankfurt hat in der Europa League im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Adi Hütter besiegte Lazio Rom am Donnerstagabend mit 4:1 (2:1) und führt die Gruppe H an. Danny da Costa (4. Minute, 90.+4), Filip Kostic (28.) und Luka Jovic (52.) trafen für die Hessen. Marco Parolo (23.) war für Lazio erfolgreich.





Die Italiener beendeten die Partie nur mit neun Spielern. Noch im ersten Durchgang hatte Dusan Basta die Gelb-Rote Karte gesehen (45.+3), später musste Joaquín Correa mit Rot vom Platz (58.). Das erste Gruppenspiel hatte Frankfurt 2:1 bei Olympique Marseille gewonnen.

imago/Jan Huebner