Champions League : Erstes Endspiel um den Gruppensieg: BVB bei Ajax gefordert

Volles Stadion, prickelnde Tabellenkonstellation - mit großer Vorfreude trat der BVB die Busreise nach Amsterdam an. Die Partie des Ersten gegen den Zweiten ist wegweisend für den Gruppensieg.

Dortmund | In der Bundesliga im Soll, in Europa auf gutem Weg - Borussia Dortmund reist mit Zuversicht zum ersten Endspiel um den Champions-League-Gruppensieg nach Amsterdam. Mit einem Erfolg am 19. Oktober (21.00 Uhr/Amazon Prime) beim punktgleichen Spitzenreiter wäre das Achtelfinale bereits zur Halbzeit der Vorrunde zum Greifen nahe. „Ajax ist schon eine g...

