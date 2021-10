Ligue1 : Erlass: Keine Gäste-Fans bei brisantem Frankreich-Derby

Nach mehreren Ausschreitungen in französischen Fußballstadien hat das zuständige Innenministerium für das brisante Derby zwischen AS Saint-Etienne und Olympique Lyon am kommenden Sonntag ein Reiseverbot für die Gäste-Fans verhängt.

Saint-Étienne | Das gab der neue Arbeitgeber des derzeit verletzten Ex-Weltmeisters Jérôme Boateng am Freitag auf seiner Homepage bekannt. „Olympique Lyon bedankt sich im voraus bei seinen Anhängern, dass sie diese Entscheidung der Behörden respektieren.“ Der Präfekt der Region Loire habe zudem erlassen, dass Fans von Lyon der Zutritt zum Stadion Geoffroy Guichard...

