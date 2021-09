Im Alter von 81 Jahren : Englischer Fußball-Weltmeister Jimmy Greaves gestorben

Der frühere englische Fußball-Weltmeister Jimmy Greaves ist tot.

London | Wie sein ehemaliger Verein Tottenham Hotspur bekanntgab, starb Greaves am Sonntagmorgen im Alter von 81 Jahren. Greaves gehörte 1966 zum Kader der Three Lions, kam aber nur in der Gruppenphase zum Einsatz. Seinen Stammplatz hatte er durch eine Verletzung zu Beginn des Turniers an Geoff Hurst verloren, der im Finale gegen Deutschland drei Tore zum 4...

