Conference League : Endspiel im roten Olympiastadion: Union braucht Sieg

Union Berlin steht vor einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Nur mit einem Sieg gegen den tschechischen Meister Slavia Prag überwintern die Eisernen in der Conference League.

Berlin | Das Olympiastadion. Hell erleuchtet, ganz in rot. Der Vereinsfarbe von Union Berlin. Zum (vorerst) letzten Mal? Das entscheidet sich am Donnerstagabend (21.00 Uhr/Nitro), wenn der Fußball-Bundesligist in der Conference League gegen Slavia Prag spielt. Ein Endspiel ist die letzte Gruppenpartie im klassischen Sinne natürlich nicht. Aber klar ist: Nur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.