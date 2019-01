Erfolgreiche Crowdfunding-Aktion : Vermisster Sala: PSG-Star spendet 25.000 Euro – auch Gündogan macht mit

Auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan partizipierte mit einer Spende an der Aktion.

von afp und Gregory Straub

26. Januar 2019, 16:14 Uhr

Nantes | Angehörige, Freunde und Fans geben die Hoffnung nicht auf: Obwohl die Polizei am Donnerstag offiziell die Suche nach dem seit Montagabend in einem Flugzeug vermissten Fußball Emiliano Sala und dem Piloten Dave Ibbotson einstellte, haben sich am Samstag offenbar zwei Rettungsschiffe auf die Suche nach den Vermissten gemacht.

Möglich geworden ist das durch eine Crowdfunding-Aktion, die am Freitag von einem Agenten des Spielers initiiert wurde. Meissa N'Diaye hat dabei die Unterstützung den Vereinigungen französischer und englischer Fußballprofis, berichten verschiedene französische Medien wie "rmcsport" und "L'Equipe".

Zwei Schiffe auf dem Weg

Innerhalb von knapp einem Tag waren dank Spenden von über 1800 Menschen bereits mehr als 180.000 Euro zusammen gekommen, so dass am Samstag angeblich bereits zwei privat gecharterte Schiffe auf die Suche geschickt werden konnten.

An der Spendenaktion nahmen dutzende Fußball-Profis teil, darunter auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan, der 2000 Euro spendete. Den bislang höchsten Beitrag eingezahlt hat Mittelfeldspieler Adrien Rabiot von Paris St. Germain. Der 23-Jährige, an dem auch der FC Bayern München interessiert sein soll, partizipierte mit 25.000 Euro.

Auch Bundesliga-Spieler machen mit

Weitere bekannte Spieler, die an der Aktion teilnehmen, sind Weltmeister Corentin Tolisso vom FC Bayern, Joshua Guilavogui (VfL Wolfsburg) und Nordi Mukiele (RB Leipzig). Eine Liste mit weiteren Fußballernamen, die am Crowdfunding teilnehmen, finden sie hier.

Sala war gemeinsam mit dem Piloten am Montagabend über den Ärmelkanal geflogen, als seine Maschine vom Radar verschwand. Am Donnerstagabend wurde die Suche nach den beiden Männern eingestellt. Die Überlebenschancen seien "äußerst gering", hatte die Polizei auf der britischen Insel Guernsey ihre Entscheidung begründet. Salas Vater Horacio und seine Schwester Romina appellierten eindringlich an die Einsatzkräfte, die Suche fortzusetzen.



Nantes-Trainer kämpft mit den Tränen

Salas Landsmann Messi stellte sich am Freitag mit einem Appell im Online-Dienst Instagram hinter Salas Angehörige: "Solange es noch Möglichkeiten gibt, einen Funken Hoffnung, fordern wir, bitte hört nicht auf nach Emiliano zu suchen." Zugleich sandte die Fußball-Ikone "all meine Kraft und Unterstützung an seine Angehörigen und Freunde". Auch andere internationale Fußballstars schlossen sich dem Aufruf an.

Der Trainer von FC Nantes, Vahid Halilhodzic, nannte das Ende des Sucheinsatzes eine "Schande". "Es ist widerlich, die Situation so zu lassen, das kann man nicht zulassen", sagte er bei einer Pressekonferenz, bei der ihm die Tränen kamen. Auch Halilhodzic beteiligte sich mit 2000 Euro an der Crowdfunding-Aktion.

Durfte der Pilot gar nicht fliegen?

Sala hatte am Samstag vor einer Woche einen Vertrag zum Wechsel vom französischen Club FC Nantes nach Cardiff unterzeichnet. Die Ablösesumme für den 28-jährigen Stürmer soll 17 Millionen Euro betragen haben. Am Montag hatte er im Trainingszentrum von Nantes seine Sachen abgeholt, bevor er sich mit einer Propellermaschine vom Typ Piper PA-46 Malibu auf den Weg nach Großbritannien machte.

Kurz vor seinem Verschwinden hatte Sala laut argentinischen Medienberichten in einer WhatsApp-Nachricht an Freunde Sorgen über den Zustand der Maschine geäußert. "Ich habe solche Angst", sagte er demnach in der Sprachnachricht. Salas britischer Agent Mark McKay sagte im Sender Sky Sports News, er habe dem Spieler bei der Suche nach einem Flugzeug geholfen, das ihn über den Ärmelkanal fliegen sollte.

Flugschein wird untersucht

Am Freitag wurde bekannt, dass Pilot Dave Ibbotson laut einem Zeitungsbericht gar nicht hätte fliegen dürfen. Der 59-Jährige habe lediglich einen Pilotenschein für private Flüge gehabt, berichtete "The Times" am Freitag.



Um Passagiere gegen Bezahlung mitzunehmen, hätte der britische Pilot aus dem nordenglischen Crowle zusätzliche Flugstunden vorweisen und ein spezielles Training absolvieren müssen, hieß es in dem "Times"-Bericht unter Berufung auf das Register der britischen Luftfahrtbehörde FAA. Diese erklärte auf Anfrage, Angaben zum Flugschein des Piloten seien derzeit nicht möglich. Dies werde Gegenstand einer Untersuchung sein.

Ein Sprecher der britischen Behörde für die Untersuchung von Luftfahrtunglücken (AAIB) erklärte, ihre Ermittler untersuchten auch den Flugschein des Piloten. Das Ziel seiner Behörde bestehe aber nicht darin, "Fehler oder Verantwortlichkeiten festzustellen", sondern die Unglücksursache zu finden.