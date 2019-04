Mögliches Szenario : So könnte die Bundesliga fünf Teams in der Champions League stellen

Eine zentrale Rolle käme bei dem Szenario Eintracht Frankfurt zu.

von Alexander Barklage

30. April 2019, 11:18 Uhr

Frankfurt/Main | Am kommenden Donnerstag geht die fabelhafte Reise von Eintracht Frankfurt in Europa weiter. Die Hessen erwarten im Europa-League-Halbfinale den FC Chelsea (21.00 Uhr/RTL und DAZN). "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Mit der Leistung aus dem Hertha-Spiel (0:0) sieht es am Donnerstag nicht so gut aus", gab sich Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem wichtigen Duell selbstkritisch.

Die Eintracht spielt am Donnerstag nicht nur um den Einzug in das Europa-League-Finale am 29. Mai in Baku, sondern im besten Fall um einen zusätzlichen internationalen Startplatz für den deutschen Fußball: Die Hessen sind die einzig verbliebene Mannschaft aus der Bundesliga im Europapokal. Wenn sie die Europa League gewinnen sollten, ist für die Bundesliga unter Umständen ein fünfter Platz in der Champions League drin.

Champions League – diese Teams qualifizieren sich



Die Bundesliga schickt seit dieser Saison vier Mannschaften direkt und ohne Qualifikation in die Gruppenphase der Champions League, das wird auch in der Saison 2019/20 so sein. Aktuell wären es Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Europa League – diese Teams qualifizieren sich

Für die Gruppenphase der Europa League ist neben dem DFB-Pokalsieger der Tabellenfünfte (derzeit Borussia Mönchengladbach) der Bundesliga qualifiziert. Den zweiten direkten Startplatz in der Gruppenphase der Europa League erhält eigentlich der DFB-Pokalsieger. Da aber die beiden Finalisten Bayern und Leipzig bereits für die Champions League qualifiziert sind, geht dieser Platz zurück an die Bundesliga, und zwar an den Tabellensechsten (derzeit Bayer Leverkusen). Der Tabellensiebte wird deshalb in der zweiten Qualifikationsrunde einsteigen (derzeit TSG Hoffenheim).

Sonderfall: Wenn Eintracht die Europa League gewinnt

Sollte die Reise der Eintracht wirklich erfolgreich in Baku enden, würde sich Frankfurt sicher in der Gruppenphase der Champions League wiederfinden, da der Sieger der Europa League für die Königsklasse qualifiziert ist. Aufgrund dieser Regelung ist für die Bundesliga ein fünfter Platz in der Champions League drin. Dann nämlich, wenn Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nicht unter den ersten Vier landet.

Belegt die Eintracht als möglicher Europa-League-Sieger einen Europa-League-Platz, wird dieser abgezogen - statt vier plus drei Teams wären es fünf plus zwei Teams in Champions League und Europa League für die Bundesliga. Landet Frankfurt hinter Platz sieben, gäbe es acht deutsche Europapokalteilnehmer. Für alle anderen Klubs in der Bundesliga heißt das: Für das internationale Geschäft muss mindestens Platz sieben her.

Auch Frankreich könnte von der Eintracht profitieren

Sollte Frankfurt die Europa League gewinnen und sich gleichzeitig in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren, geht die doppelt erreichte Qualifikation dagegen an die UEFA zurück. Die gibt den freien Platz in der Champions League an den Fünften der "Fünf-Jahres-Wertung" - und das ist Frankreich.

Eintracht freut sich auf "Riesennacht" gegen Chelsea

"Es kommt ein riesengroßer Gegner auf uns zu. Aber wir haben gezeigt, dass wir mit Champions-League-Teams mithalten können. Es wird ein Riesenfight und eine Riesennacht hier", sagte Innenverteidiger Martin Hinteregger. Doch die Vorzeichen für die beiden Chelsea-Kracher stehen nicht gut. Während die Londoner im Halbfinale als klarer Titelfavorit gelten, muss Hütter im Hinspiel neben dem verletzten Sebastien Haller auch auf den gesperrten Vize-Weltmeister Ante Rebic verzichten. "Natürlich tut uns das weh. Aber am Donnerstag geht es nur in der Mannschaft, so wie gegen Benfica", sagte Torwart Kevin Trapp.

