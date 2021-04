Polizeieinsatz bei Leverkusen gegen Frankfurt : Eintracht Frankfurts Hinteregger zu Fan-Kämpfen: „Ist ja nichts Schlimmes“

Die Polizei musste während des Spiels von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt vor dem Stadion Fan-Kämpfe verhindern.

Leverkusen | In der 1. Halbzeit des Bundesliga-Topspiels zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:1) am Samstagabend rückte der Sport ein wenig in den Hintergrund. Minutenlang waren in der Live-Übertragung auf Sky Martinshörner und Sirenen zu hören. Rund um das Stadion in Leverkusen waren mehrere Polizeiwagen im Einsatz. Polizei verhindert Aussch...

