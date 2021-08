WM-Qualifikation : Eintracht-Coach Glasner kritisiert engen Terminkalender

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat den dicht gedrängten Terminkalender in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 kritisiert.

Frankfurt am Main | „Was man den Spielern teilweise zumutet, finde ich schon über der Grenze. Es gibt einige Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann“, sagte Glasner. So müsse Eintracht-Neuzugang Rafael Borré am Freitag, 10. September, um 1.00 Uhr (MESZ) mit Kolumbien gegen Chile antreten. „Wenn wir in der Bundesliga am Samstag ran müssten, stünde er nicht zur Verfügung“...

