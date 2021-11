Champions League : Ein Wechsel in der BVB-Startelf gegen Amsterdam

BVB-Trainer Marco Rose verzichtet für das zweite Duell in der Champions League mit Ajax Amsterdam auf eine umfangreiche Rotation.

Dortmund | Die Dortmunder Startelf für die Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den niederländischen Meister bleibt im Vergleich zum 2:0 im Bundesliga-Spiel vier Tage zuvor gegen Köln bis auf eine Position unverändert. Für Marin Pongracic spielt Steffen Tigges von Beginn an. Der BVB will nach dem deutlichen 0:4 vor zwei Wochen beim Tabellenführer ...

