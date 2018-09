Während der Nationalhymne auf Knien : Drei NFL-Profis protestieren zum Saisonauftakt

In der zurückliegenden NFL-Serie protestierten die Spieler noch reihenweise während der US-Nationalhymne.

10. September 2018

Miami | Lediglich drei Spieler haben den ersten Spieltag in der amerikanischen Football-Liga NFL dazu genutzt, um erneut gegen Polizeibrutalität und Rassen-Ungleichheiten in den USA zu protestieren. Kenny Stills, Albert Wilson und Robert Quinn (alle drei Miami Dolphins) waren die einzigen Spieler, die am Sonntag (Ortszeit) während des Abspielens der US-Nationalhymne protestierten. Stills und Wilson beugten das Knie vor dem Heimspiel gegen die Tennessee Titans. Teamkollege Quinn hob seine Faust. In den anderen zwölf Partien kam es zu keinen weiteren Protesten.

US-Präsident Donald Trump, der sich in der Vergangenheit kritisch zu den Spieler-Protesten in der NFL geäußert hatte, twitterte am Sonntag, dass die Hymnen-Proteste der Grund für die rückläufigen Einschaltquoten der Profi-Liga seien. Das Saison-Eröffnungsspiel zwischen Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles und den Atlanta Falcons am Donnerstag (Ortszeit) verzeichnete einen Quoten-Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.