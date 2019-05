Von Hans-Jörg Butt bis Ivica Olic : Nach Kompany-Hammer: Diese Elf holte 73 Titel nach ihrer HSV-Karriere

In guter Tradition blühen Spieler erst nach ihrer Karriere beim Hamburger SV auf, wie folgende Elf zeigt.

von Kim Patrick von Harling

07. Mai 2019, 13:50 Uhr

Hamburg | Als Vincent Kompany, seines Zeichens Kapitän des Spitzenteams Manchester City, am Montagabend in der 70. Minute in Richtung gegnerisches Tor marschierte und abzog, blieb einem der Atem weg. Sein Schuss landete direkt im Toreck, unhaltbar für den Schlussmann von Leicester City Kasper Schmeichel. Ein enorm wichtiger Treffer zum 1:0-Sieg, der vor dem letzten Spieltag der Premier League die "Citizens" wieder auf Platz eins katapultierte. Kaum zu glauben: Kompany spielte zwei Jahre lang für den Hamburger SV.

Kompany: Von Fehlinvestition zum Titelsammler

Von 2006 bis 2008 konnte der Belgier beim HSV nicht vollends überzeugen, wurde für 8,5 Millionen Euro an Manchester City verscherbelt. Und siehe da: Kompany avancierte dort zum Leistungsträger. Das Schicksal teilt der Belgier mit nicht wenigen ehemaligen Spielern des HSV.

Allerdings muss man dem Hamburger SV zu Gute halten, dass einige Akteure bereits beim ehemaligen Bundesliga-Dino überzeugten und nicht komplett falsch eingeschätzt wurden. Doch um Titel zu holen, wechselten die Kicker zu namhaften Vereinen und wurden Weltmeister, Champions League- und Pokalsieger, wie die folgende Elf der Ex-HSV-Spieler zeigt. Auffällig: Sechs der elf Akteure trugen früher oder später das Trikot des deutschen Rekordmeisters Bayern München.