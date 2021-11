WM-Qualifikation : Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch das letzte Länderspiel des Jahres gewonnen.

Yerevan | Im WM-Qualifikationsspiel in Armenien kam die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick zu einem 4:1 (2:0)-Erfolg. Die Spieler in der Einzelkritik: ter Stegen: Erst unterbeschäftigt, dann machtlos beim Elfmeter. Konnte seine Qualität als Backup von Neuer nicht demonstrieren. Kehrer: Seine Flexibilität ist sein großes Plus. Auch als rechter Außenvert...

