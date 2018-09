Reaktionen aus dem Netz : Die besten Tweets zur Bayern-Pleite bei Hertha BSC

Der FC Bayern verliert in Berlin und bekommt bei Twitter jede Menge Hohn und Spott ab. Auch ein Hund wird thematisiert.

von Gregory Straub

28. September 2018, 22:28 Uhr

Was für eine magere Englische Woche für den FC Bayern: Nach dem 1:1 am Dienstag gegen den FC Augsburg in der heimischen Allianz Arena gab's drei Tage später eine 0:2-Niederlage bei Hertha BSC . Da Niederlagen des Rekordmeisters in der Bundesliga eher eine Seltenheit sind, wurde die Pleite bei Twitter von vielen Usern süffisant kommentiert. Sehen Sie hier eine Auswahl der besten Tweets:

Berlin |



Ein User war mit der Leistung von Jerome Boateng offenbar nicht sonderlich einverstanden:



Ein anderer User glaubt, dass die Bayern-Verantwortlichen nach zwei sieglosen Spielen in Folge bereits in Panik verfallen und demnächst bei Jupp Heynckes (beziehungsweise dessen Hund) das Telefon klingelt:





Auch dieser User geht (nicht ganz im ernst) davon aus, dass Niko Kovac bald nicht mehr Bayern-Trainer sein wird:

Sind die Bayern bereits entschlüsselt?

Mutig:

Dieser User ist offenbar kein Freund von Bayern-Präsident Uli Hoeneß:

Fazit: