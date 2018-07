Übersicht : Hier schwitzen die Bundesliga-Teams im Trainingslager

Knapp acht Wochen vor Saisonbeginn starten die Bundesliga-Teams in die Vorbereitung - mit unterschiedlichen Reisezielen.

02. Juli 2018, 14:44 Uhr

Hamburg | Während die Fußball-Weltmeisterschaft auf die Zielgerade einbiegt, starten die Bundesliga-Teams in die Vorbereitung zur neuen Saison. Mainz 05 ist bereits seit Ende Juni im Training, die Mehrheit der Klubs steigt aber erst Anfang Juli ein. Während der Vorbereitung zieht es die meisten Bundesligisten ins Trainingslager nach Österreich, in die Schweiz oder nach Italien. Eintracht Frankfurt, Bayern München und Borussia Dortmund treten für Testspiele den weiten Weg in die USA an. Der FC Schalke reist für einen Kurztrip ins Reich der Mitte nach China.

Die Vorbereitung der 18 Vereine im Überblick:

FC Bayern München

Trainingsauftakt: 02.07. (16 Uhr)

Trainingslager: 23.-30.07. in Philadelphia und Miami (USA), 02.-09.08. in Rottach-Egern (Bayern)

Testspiele: 21.07.: Paris Saint-Germain (15:30 Uhr in Klagenfurt), 26.07.: Juventus Turin (1 Uhr in Philadelphia/USA), 28.07. Manchester City (in Miami/USA), 05.08 Manchester United (Allianz Arena/München)

FC Schalke 04

Trainingsauftakt: 01.07.

Trainingslager: 02.-12.07. in Kunshan und Peking (China), 29.07.-06.08. in Mittersill (Österreich)

Testspiele: 05.07.: FC Southhampton (in Kunshan/China), 11.07.: Hebei China Fortune FC (in Langfang/China), 21.07.: bei Schwarz-Weiß Essen (16 Uhr), 29.07.: beim FC Erzgebirge Aue (15 Uhr)

TSG Hoffenheim



Trainingsauftakt: 01.07.

Trainingslager: 08.07.-13.07. in Garmisch-Partenkirchen (Bayern), 29.07. - 05.08. in Windischgarsten (Österreich)

Testspiele: 13.07.: SpVgg Unterhaching (17:00 Uhr in Garmisch), 21.07.: Queens Park Rangers (17:00 Uhr in Eppingen), 28.7. 17:00 Uhr: SC Heerenveen, 04.8. 17:00 Uhr: Chievo Verona

Borussia Dortmund

Trainingsauftakt: 07.07.

Trainingslager: USA-Reise vom 18.-26.07., 01.-08.08. in Bad Ragaz (Schweiz)

Testspiele: 13.07.: bei Austria Wien (19 Uhr), 21.07.: Manchester City (02:05 Uhr in Chicago/USA), 22.07.: FC Liverpool (23:05 Uhr in Charlotte/USA), 26.07.: Benfica Lissabon (02:05 Uhr in Pittsburgh/USA)

Bayer Leverkusen

Trainingsauftakt: 05.07. (Leistungstest)

Trainingslager: 29.07.-05.08. in Zell am See-Kaprun (Österreich)

Testspiele: 18.07., 18.00 Uhr: beim SV Roßbach/Verscheid, 21.07., 15.00 Uhr: bei Sportfreunde Siegen, 24.07., 19.00 Uhr: beim Wuppertaler SV, 28.7., 18.00 Uhr: bei Fortuna Sittard

Grafik: Die meisten Bundesligisten schlagen ihre Trainingcamps in Europa auf



RB Leipzig

Trainingsauftakt: 05.-07.07. (Leistungstest), 09.07. offizieller Trainingsauftakt

Trainingslager: 27.07.-05.08. in Seefeld (Österreich)

Testspiele: 20.07.: beim FC Grimma (18:30 Uhr), 24.07.: beim ZFC Meuselwitz (18:30 Uhr), EL-Qualifikation am 26.07. und 02./.08. Gegner und Zeit unbekannt, 03.08.: Huddersfield Town (in Schwaz)

VfB Stuttgart

Trainingsauftakt: 02.07. (Leistungstest)

Trainingslager: 27.07.-03.08. in Grassau am Chiemsee (Bayern)

Testspiele: 13.07.: beim SSV Reutlingen (19 Uhr), 18.07.: beim FV Illertissen (18:30 Uhr), 21.07.: SG Sonnenhof-Großaspach (15 Uhr), 25.07.: beim SV Sandhausen (18.30 Uhr), 11.08.: Real Sociedad San Sebastian (17 Uhr in Weinstadt)

Eintracht Frankfurt

Trainingsauftakt: 02.07.

Trainingslager: 07.-15.07. in Salt Lake City und Philadelphia/USA, 29.07.-05.08 in Gais (Italien)

Testspiele: 11.07.: Real Salt Lake (4 Uhr), 15.07.: Philadelphia Union (1 Uhr)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsauftakt: 01.07. (10 Uhr)

Trainingslager: 22.-29.07. in Rottach-Egern (Bayern)

Testspiele: 13.07.: beim VfB Lübeck (18 Uhr), 14.07.: beim SC Weiche Flensburg 08 (14 Uhr), 29.07.: FC Ingolstadt 04 (15 Uhr in Herzogenaurach), 04.08.: beim FC Southampton (16 Uhr)

Hertha BSC

Trainingsauftakt: 28.06. (15:30 Uhr)

Trainingslager: 12.07.-18.07. in Neuruppin (Brandenburg), 04.-11.08. in Schladming (Österreich)

Testspiele: 04.07.: RSV Eintracht 1949 (18:00 Uhr in Stahndorf), 12.07.: beim MSV Neuruppin (18:00 Uhr)

SV Werder Bremen

Trainingsauftakt: 02.07. (Leistungstest), 08.07. offizieller Auftakt

Trainingslager: 12.-21.07. im Zillertal (Österreich), 04.-10.08 am Chiemsee (Bayern)

Testspiele: 10.07.: Blitzturnier in Bremerhaven gegen OSC Bremerhaven und FC Eintracht Cuxhaven (17:00 Uhr), 15.07.: MSV Duisburg (13 Uhr in Zell am Ziller), 20.7.: 1. FC Köln (18:00 Uhr in Zell am Ziller), 21.07.: Blitzturnier in Essen gegen Rot-Weiss Essen, Huddersfield Town und Real Betis (16:00 Uhr), 27.07.: bei Arminia Bielefeld (19 Uhr), 29.07.: beim FC Groningen (14:30 Uhr), 30.07.: VVV Venlo (18:30 in Lohne), 11.08.: FC Villarreal (14:30 im Weser-Stadion)

Grafik: Drei Teams reisen in der Vorbereitung in die USA



FC Augsburg

Trainingsauftakt: 01.07. (Leistungstest)

Trainingslager: 02.-09.07. in Mals (Italien), 27.07.-03.08. Längenfeld (Österreich)

Testspiele: 08.07.: Austria Lustenau (in Mals), 14.07.: Würzburger Kickers (14 Uhr im Rosenaustadion), 19.07.: beim SC Olching (19 Uhr), 04.08.: bei Newcastle United (15 Uhr)

Hannover 96

Trainingsauftakt: 02.07.

Trainingslager: 04.-08.07. in Sankt Peter-Ording (Schleswig-Holstein), 30.07.-07.08. in Velden (Österreich)

Testspiele: 13.07.: SV Ramlingen-Ehlershausen (18.30 Uhr in Burgdorf), 14.07.: beim TSV Havelse (18.45 Uhr), 21.07.: PEC Zwolle (17 Uhr in Ilten)

1, FSV Mainz 05

Trainingsauftakt: 24.06. (16 Uhr)

Trainingslager: 08.-14.07. in Venlo (Niederlande), 29.07.-05.08. Bad Häring (Österreich)

Testspiele: 30.06.: beim DJK-SV Phönix Schifferstadt 12:0, 04.07.: Rhein-Nahe-Auswahl (18.30 Uhr in Gensingen), 07.07.: beim VfB Ginsheim (19 Uhr), 12.8 15:30 Uhr Athletic Club Bilbao (WWK Arena Mainz)

SC Freiburg

Trainingsauftakt: 02.07.

Trainingslager: 20.07.-28.07. in Schruns (Österreich)

Testspiele: 05.7.: beim SV Waldkirch (18 Uhr), 08.07.: beim SC Lahr (17 Uhr), 10.07.: beim Kehler FV (16 Uhr), 13.07.: beim TuS Efringen-Kirchen (18 Uhr), 19.07.: beim FV Ravensburg (17 Uhr), 27.07. Swansea City, in Imst (Zeit offen), 03.08. Spiel in Bahlingen (Zeit und Gegner offen), 12.8., 15.30 Uhr: gegen Real Sociedad

VfL Wolfsburg

Trainingsauftakt: 01.07.

Trainingslager: kein Trainingslager geplant

Testspiele: 7.7.: Veltins-Auswahl (14 Uhr im Sportpark Flutmulde), 13.7.: bei Lupo-Martini Wolfburg (18 Uhr), 19.7.: Norwich City (Ort und Zeit offen)

Fortuna Düsseldorf

Trainingsauftakt: 30.06. (Leistungstest), 02.07. offizieller Auftakt (10 Uhr)

Trainingslager: 03.-10.07. Wiesensee (NRW), 19.07.-27.07. Maria Alm (Österreich)

Testspiele: 06.07.: Eisbachtaler SV (18:00 Uhr), 14.07.: beim TSV Meerbusch (13:00 Uhr), 18.07.: Wegberg-Beeck (19:00 Uhr), 14.08.: beim VfL Benrath (18 Uhr)

1. FC Nürnberg

Trainingsauftakt: 02.07. (Leistungstest), 03.07. offizieller Auftakt (15 Uhr)

Trainingslager: 13.-15.07. in Lichtenfels (Bayern), 27.07.-05.08. in Natz-Schabs (Italien)

Testspiele: 8.7.: beim FSV Erlangen-Bruck (17 Uhr), 12.7.: beim SV Seligenporten (19 Uhr), 14.7.: gegen Hallescher FC (17 Uhr in Lichtenfels), 18.7.: gegen eine Regionalauswahl (19 Uhr in Crailsheim), 21.7.: bei den Würzburger Kickern (17 Uhr), 31.7.: TSV 1860 Rosenheim (17 Uhr in Natz-Schabs), 4.8.: FC Bologna (in Brixen/Italien), 12.8.: Gegner noch offen

