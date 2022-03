Nachwuchsfussball : Die B-Jugend des FC Mecklenburg will sich in der Liga bewähren

Die B-Junioren des FC Mecklenburg Schwerin möchten, dass die Kehrtwende gelingt. Auf dem 13. von 19 Tabellenplätzen sind sie bisher nicht vom Abstieg bedroht, aber wollen sich noch stabiler in der Tabelle positionieren.

Schwerin | Die B-Junioren Regionalliga-Neulinge des FC Mecklenburg hatten es in dieser Saison nicht leicht. In der Hinrunde mussten sie bei zehn Spieltagen fünf Niederlagen hinnehmen. In die Rückrunde starteten sie vielversprechend mit einem 5:0-Sieg gegen den SSV 07 Schlotheim, nur um dann von Corona ausgebremst zu werden. „Unsere letzten zwei Spieltage sind au...

