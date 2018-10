Verrückte Schlussphase : Dicke Patzer und Elfmeter: Irres Spiel in Bochum endet 3:3

Der VfL Bochum kann zwei individuelle Fehler der Regensburger nicht nutzen und verschenkt spät zwei Punkte.

von dpa und Tobias Bosse

29. Oktober 2018, 22:35 Uhr

Bochum | Der VfL Bochum hat den Sprung auf Platz sechs der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Ein spätes Tor von Hamadi Al Ghaddioui in der Nachspielzeit kostete dem Revierclub am Montagabend den fast sicheren Sieg und bescherte dem punktgleichen Team von Jahn Regensburg noch das 3:3 (1:1).

Vor 12 621 Zuschauern im Vonovia-Ruhrstadion gingen die Gäste durch Sargis Adamyan (11.) in Führung, doch Robert Tesche (45.+1) und Lukas Hinterseer (54./65.) mit einem Doppelschlag bescherten dem VfL die Führung.

Dabei profitierte der VfL von zwei haarsträubenden Fehlern in der Defensive von Jahn Regensburg. Zunächst will SSV-Keeper Pentke einen Freistoß – rund 35 Meter vor seinem Gehäuse – nach vorne schlagen und schießt dabei dem Bochumer Lee an den Rücken. Von dort aus springt der Ball dem Bochumer Angreifer Hinterseer in den Lauf. Der Österreicher ist auf und davon und muss die Kugel nur noch ins leere Tor einschieben.





Kurz darauf spielt der Regensburger Abwehrspieler Sörensen katastrophalen Fehlpass am eigenen Strafraum. Wieder ist der Bochumer Lee der Nutznießer des Fehlers. Er krallt sich den Ball, läuft alleine auf Pentke zu und legt auf Hinterseer quer - der Angreifer schiebt ein.

Der SSV konnte durch Marc Lais (77./Foulelfmeter) zunächst verkürzen, nachdem VfL-Schlussmann Manuel Riemann (70.) zuvor einen Handelfmeter von Jann George pariert hatte. Als die Partie entschieden schien, traf Al Ghaddioui in der dritten Minute der Nachspielzeit für Jahn Regensburg und luchste den Bochumern so zwei sicher geglaubte Punkte ab.