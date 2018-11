Nations League live : Deutschland gegen Niederlande live im TV und Livestream

Hier erfahren Sie, wie Sie die Nations League mit Deutschland gegen Niederlande live im TV und Livestream sehen können.

von Christopher Bredow

18. November 2018, 14:52 Uhr

Hamburg | Ein verkorkstes Fußballjahr 2018 geht zu Ende: Am Montag, 19. November 2018 (Anstoß 20.45 Uhr), bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr letztes Länderspiel des Jahres. Mit der letzten Partie in der Nations League gegen die Niederlande verabschiedet sich das DFB-Team in die Winterpause. So sehen Sie Deutschland gegen Holland live im TV und Live-Stream. (Lesen Sie hier: Löw gibt sich kämpferisch vor dem Duell mit den Niederlanden.)

Deutschland - Niederlande live im Free-TV: Nations League live in der ARD

Auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD ist die Nations League mit dem Spiel von Deutschland gegen Niederlande live im Free-TV zu sehen. Bereits um 20.15 Uhr meldet sich Moderator Matthias Opdenhövel gemeinsam mit Experte Thomas Hitzlsperger live aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Ab 20.45 Uhr wird Steffen Simon die Partie von Deutschland gegen Holland live im Ersten kommentieren. Im Anschluss an die Live-Übertragung des Deutschland-Spiels zeigt die ARD Zusammenfassungen weiterer Länderspiele des Tages. Um 23.30 Uhr startet zudem der Sportschau-Club mit Moderatorin Jessy Wellmer.

Deutschland - Niederlande live im Stream: ARD zeigt DFB im kostenlosen Livestream

Im Internet können deutsche Fußballfans das Spiel von Deutschland gegen Niederlande live im Stream in der ARD-Mediathek mitverfolgen. Der Abruf des Livestreams ist kostenfrei und kann sowohl über den PC, als auch via mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets erfolgen. Bei der Nutzung sollte lediglich eine stabile WLAN-Verbindung bestehen. (Lesen Sie hier: Thomas Müller steht vor Länderspiel-Jubiläum.)

Deutschland - Niederlande live im TV und Livestream: Versöhnlich in die Winterpause?

Das sportlich höchst enttäuschende Fußballjahr 2018 mit dem frühen WM-Aus hat für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem erneuten Tiefpunkt abgeschlossen. Weil die Niederlande am vergangenen Freitag in der Nations League mit 2:0 gegen Weltmeister Frankreich gewinnen konnte, hat das DFB-Team am Montag, 19. November 2018, im letzten Nations-League-Spiel keine Möglichkeit mehr, den Abstieg in Liga B zu verhindern. (Lesen Sie hier: Löw will trotz Abstieg Turbo gegen Holland zünden.)

Nach dem auch spielerisch überzeugenden 3:0-Sieg im vergangenen Länderspiel gegen Russland geht es für Deutschland am Montag gegen die Niederlande also nur noch um einen versöhnlichen Abschied in die Winterpause sowie eine bessere Ausgangsposition für die Gruppen-Auslosung der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg gegen die wiedererstarkte Oranje könnte man der Fußballwelt zeigen, dass im neuen Jahr wieder mit dem Weltmeister von 2014 zu rechnen sein könnte. Im Jahr 2019 finden nur die EM-Qualifikationsspiele und Testspiele statt, in der Nations League - dann in Liga B - geht es für Deutschland erst 2020 weiter.

Das ist der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Russland und Niederlande: