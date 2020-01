Vize-Weltmeister von 1966 : Deutsche Torwartlegende Hans Tilkowski gestorben

Hans Tilkowski stand beim WM-Finale 1966 im Wembley-Stadion im deutschen Tor. Im Alter von 84 Jahren ist er verstorben.

06. Januar 2020, 12:39 Uhr

Dortmund | Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorwart Hans Tilkowski ist tot. Der einstige Schlussmann von Borussia Dortmund, dessen Name eng mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966 verknüpft ist, starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit, wie der BVB unter Berufung auf Tilkowskis Familie am Montag bestätigte.













Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zum Tod des ehemaligen BVB-Torwarts: "Hans Tilkowski war ein äußerst erfolgreicher und immer tadelloser Sportsmann, der bekannt war für sein soziales Engagement." BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball meint: "Mit Hans Tilkowski verliert der deutsche Fußball einen auch international hoch angesehenen Sportler. Mit Borussia Dortmund schrieb er Fußballgeschichte als der BVB 1966 im Endspiel gegen den FC Liverpool als erstes deutsches Team einen Europapokal gewann. Tilkowski hatte mit seinen Paraden im Endspiel und auf dem Weg dorthin entscheidenden Anteil," so Rauball. "Die BVB-Familie trauert um einen großartigen Menschen und drückt der Familie des Verstorbenen ihr Beileid aus."





Tilkowski gewann mit Borussia Dortmund 1965 den DFB-Pokal und 1966 den Europapokal der Pokalsieger. Für Deutschland lief Tilkowski 39 Mal auf.