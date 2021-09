Fußball-Bundesliga : Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Der FC Bayern stürmt mit einem 7:0 an die Bundesliga-Tabellenspitze. Am Sonntag kann der VfL Wolfsburg kontern, auch Borussia Dortmund will oben dran bleiben.

Frankfurt am Main | Der FC Bayern München hat seinen Favoriten-Status im Titelrennen der Fußball-Bundesliga am fünften Spieltag eindrucksvoll untermauert. Mit 7:0 (4:0) fertigte der Rekordmeister Aufsteiger VfL Bochum ab und ist nach einem Remis zum Start unter dem neuen Coach Julian Nagelsmann nun so richtig ins Rollen gekommen. Platz eins müssen die Münchner am Sonn...

