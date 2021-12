Bundesliga : Das war der Samstag, das bringt der Sonntag

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Julian Nagelsmann bald mit 34 Jahren erstmals die Meisterschale hochhält. Davon ist der alte Rivale aus Gladbach derzeit weit entfernt, die Krise spitzt sich zu.

Frankfurt am Main | Droht der Fußball-Bundesliga schon wieder die Langeweile? Nach dem Patzer von Borussia Dortmund beim 1:1 in Bochum liegt der FC Bayern schon wieder sechs Punkte vorn, die Herbstmeisterschaft ist quasi am 15. Spieltag bereits gesichert. Und sonst? Die neuen Trainer Domenico Tedesco in Leipzig und Tayfun Korkut in Berlin feiern ihre ersten Siege. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.