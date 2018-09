Zwei Bundesligisten dabei : Das sind die besten 15 Spieler bei FIFA 19

Jahr für Jahr stellen sich die Fans von "FIFA" die Frage: Wie werden die Spieler dieses Mal gewertet? Eine Übersicht.

von Kim Patrick von Harling

17. September 2018, 12:25 Uhr

Hamburg | Bald hat das Warten ein Ende: Am 28. September erscheint das Fußballsimulations-Videospiel FIFA 19 in den deutschen Läden. Fans dieser Games-Serie dürften dieses Datum schon seit Wochen im Kalender markiert haben. In jedem Jahr werden die Fußballspieler unter die Lupe genommen und zum Teil neu bewertet.

In diesem Jahr profitieren einige WM-Fahrer von ihren Auftritten beim Turnier in Russland. So verzeichnen unter anderem Kevin de Bruyne (Manchester City) und Luka Modric (Real Madrid) eine Aufwertung von zwei Punkten. Unter den besten 15 Spielern des neuen FIFA-Teils finden sich mit Robert Lewandowski und Manuel Neuer (beide FC Bayern München) auch zwei Bundesliga-Akteure – eine Übersicht: