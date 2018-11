Internationaler Fußball : Königliche Krise und Mourinhos Magerkost: Das sind Europas Fehlstarter

Real Madrid sucht einen neuen Trainer, AS Monaco droht abzusteigen – eine Übersicht der Krisenteams Europas.

von Kim Patrick von Harling

03. November 2018, 08:07 Uhr

Hamburg | Nein, was der Rekordmeister FC Bayern München bis dato in der Bundesliga ablieferte, war nicht überzeugend. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zuletzt wieder die Kurve bekommen und zum derzeitigen Spitzenreiter Borussia Dortmund aufgeschlossen. Andere Vereine in Europas Top-Ligen stecken jedoch weiterhin und sogar viel tiefer in der Krise – eine Übersicht.



Real Madrid (La Liga)

14 Punkte aus zehn Spielen

14:14 Tore

Platz neun

Vorjahr: Platz drei

14 Gegentreffer in zehn Spielen, nur 14 Punkte und bereits sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter und Erzrivalen FC Barcelona: Real Madrid steckt tief in der Krise. Die Kirsche auf der Krisen-Sahne war das 1:5-Debakel im Clásico gegen Barca. Nicht verwunderlich, dass der damalige Trainer Julen Lopetegui nach erfolglosen fünf Monaten vor die Tür gesetzt wurde.

Kein Ronaldo-Ersatz

Allerdings muss sich Real-Boss Florentino Pérez selbst hinterfragen. Was die Königlichen in den vergangenen Jahren nahezu perfektionierten, verpassten sie in diesem Sommer: die punktuelle Verstärkung. Nach dem Abgang von Weltstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin hatte die Fußball-Welt mit einer Transferoffensive sondergleichen gerechnet. Was folgte, war eher ernüchternd. Keiner der eher unspektakulären Neuzugänge schlug – bis auf Keeper Thibaut Courtois – ein. Ein namhafter Ersatz für Ronaldo wurde ebenfalls nicht verpflichtet. So oder so, der neue Trainer wird eine Mammutaufgabe zu bewältigen haben.

FC Valencia (La Liga)

Elf Punkte aus zehn Spielen

7:8 Tore

Platz 14

Vorjahr: Platz vier

Der Tiefpunkt des FC Valencia in dieser Saison war der mehr als enttäuschende Auftritt bei den Young Boys Bern in der Champions League. Nur 1:1 spielte der Vorjahresvierte der spanischen Liga beim Champions-League-Debütanten und hatte sogar noch Glück, nicht als Verlierer den Platz zu verlassen. In der Liga läuft es ebenfalls denkbar schlecht. Aus zehn Spielen gelang der Mannschaft von Trainer Marcelino nur ein einziger Sieg – Platz 14.

Stars, aber kein Team

Dabei vermuteten die Neuzugänge viel Qualität. Der Königstransfer heißt Goncalo Guedes, kommt von Paris Saint-Germain und kostete 40 Millionen Euro. Angekommen ist der Portugiese jedoch noch nicht: Gerade einmal fünf Spiele machte der 21-Jährige für Valencia in der Liga. Auch sonst haben die Spanier tief in die Tasche gegriffen, verpflichten Mouctar Diakhaby (15 Millionen Euro), Daniel Wass (sechs Millionen Euro), Kevin Gameiro (16 Millionen Euro) und liehen sich unter anderem Michy Basthuayi aus, der in der vergangenen Saison für Borussia Dortmund auf Torejagd ging und beim FC Chelsea unter Vertrag stand. Den Ansprüchen, wieder in der Champions League zu spielen, hinkt das Team mächtig hinterher. Wie lange darf Coach Marcelino noch versuchen, aus dem Starensemble ein funktionierendes Team zu formen?

Manchester United (Premier League)

17 Punkte aus zehn Spielen

17:17 Tore

Platz acht

Vorjahr: Platz zwei

Immer und immer wieder kursieren Gerüchte darüber, dass Trainer José Mourinho seinen Platz bei Manchester United räumen muss. Aufgrund der bisherigen Saison zumindest nachvollziehbar, steht ManUnited nach zehn Spieltagen auf Platz acht der Tabelle. Die "Red Devils" streben natürlich die Meisterschaft in der Premier League an, der Zug scheint jedoch bereits jetzt abgefahren zu sein. Bis auf den FC Chelsea (2:2) warten auf Mourinho und Co. sogar noch die wirklich dicken Brocken der Liga – FC Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspurs, Arsenal London.

Probleme mit Pogba

Zudem eckt Mourinho mit seinem Starspieler Paul Pogba an. Der Franzose hatte öffentlich die Taktik seines Trainer kritisiert, das schmeckte dem Coach naturgemäß nicht und er verpasste Pogba einen Maulkorb. Allgemein scheint der Portugiese nicht allzu glücklich zu sein: Im Sommer verwehrte der Verein ihm seine Wunschspieler wie Ivan Perisic oder Toby Alderweireld. Sollte Manchester Mourinho entlassen, wäre laut übereinstimmenden Medienberichten eine hohe Abfindung fällig. Heißt: Freiwillig wird "The Special One" den Verein nicht verlassen.

AS Rom (Serie A)

15 Punkte aus zehn Spielen

17:13 Tore

Platz acht

Vorjahr: Platz drei

In der vergangenen Saison begeisterte die Roma noch ganz Europa, schaffte es bis in Halbfinale der Champions League und scheiterte nach zwei spektakulären Spielen nur knapp am FC Liverpool. Seitdem herrscht Tristesse in der italienischen Hauptstadt. In der Liga steht die Mannschaft von Trainer Eusebio di Francesco nur auf Platz acht, der Rückstand auf den Spitzenreiter Juventus Turin beträgt 13 Punkte.

Qualität verpflichtet

Im Sommer schaffte es Rom, seine Erfolgsmannschaft bis auf Alisson (FC Liverpool), Radja Nainggolan (Inter Mailand) und Kevin Strootman (Olympique Marseille) zusammenzuhalten. Zudem verpflichtete man mit Javier Pastore und Steven Nzonzi international erfahrene Spieler. Auf dem Platz schafft es die Mannschaft von Trainer di Francesco jedoch nicht, die individuelle Qualität auch in Zählbares umzumünzen.

AS Monaco (Ligue 1)

Sieben Punkte aus elf Spielen

12:17 Tore

Platz 19

Vorjahr: Platz zwei

Richtig finster sieht es bei der AS Monaco aus. Die Talentschmiede Frankreichs – immerhin Vorjahres-Vizemeister hinter PSG – steht auf dem vorletzten Platz der Ligue 1. Auch unter dem neuen Trainer und ehemaligen Nationalspieler Thierry Henry läuft es beim Champions-League-Teilnehmer nicht so richtig. Nach elf Spielen verzeichnet Monaco vier Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.



Henry und die Krabbelgruppe

Dass die Transfertaktik Monacos eines Tages in die falsche Richtung laufen könnte, ist keine große Überraschung. Sommer für Sommer gibt es nach teuren Verkäufen einen großen Umbruch, Stammspieler werden nach ihrem Weggang nicht ersetzt. Viel mehr vertrauen die Vereins-Bosse auf Talente. Für 30 Millionen verpflichtete Monaco Aleksandr Golovin von ZSKA Moskau, hinzu kommt der 16-jährige (!) Willem Geubbels für satte 20 Millionen Euro. Statt Champions-League-Qualifikation muss Henry in erster Linie den Abstiegs aus der Ligue 1 vermeiden – mit einer, die einen Altersdurchschnitt von 23,8 Jahren aufweist.

Fenerbahce Istanbul (Süper Lig)

Zehn Punkte aus elf Spielen

9:15 Tore

Platz 15

Vorjahr: Platz zwei

"Glaube" und "Unser Licht scheint in der Dunkelheit" plakatierten die Fans von Fenerbahce Istanbul Anfang Oktober im Stadion. Tatsächlich fehlte zuletzt der Glaube an bessere Zeiten, steht der türkische Traditionsklub nach zehn Spielen sensationell nur auf Platz 15. Im Vorjahr belegte man noch den zweiten Rang. Doch im Sommer schien das Unheil seinen Lauf zu nehmen. In der Champions-League-Qualifikation scheiterte Istanbul an Benfica Lissabon.

Tayfun Korkut

Nach dem komplett misslungenen Start musste erst vergangene Woche der Niederländer Phillip Cocu seinen Platz auf der Trainerbank räumen, im Gespräch ist nun Tayfun Korkut, der seinerseits jüngst beim VfB Stuttgart vor die Tür gesetzt wurde. Mit Josef und Giuliano, die in die Liga Saudi-Arabiens wechselten, verloren die Türken ihr wertvolles brasilianisches Duo. Namhafte Neuverpflichtungen? Fehlanzeige. Egal, welcher Trainer bei Fenerbahce anheuert: Er wird es nicht einfach haben.