Rückrundenstart : Das Omikron-„Glücksspiel“: Corona-Sorgen in der Bundesliga

Die Clubs der Fußball-Bundesliga versammeln sich allmählich zum ersten Training nach der kurzen Weihnachtspause. Die Omikron-Variante erschwert die Vorbereitung. Ein Trainer spricht vom „Glücksspiel“.

Frankfurt am Main | Wenige Tage vor dem Rückrundenstart wachsen bei den Bundesliga-Vereinen die Corona-Sorgen. Kaum ein Club wird beim Wiedersehen nach Weihnachten von positiven Tests verschont - und wer jetzt in Isolation muss, kann am 18. Spieltag (7. bis 9. Januar) nicht auf dem Rasen stehen. „Fußball ist immer ein Glücksspiel, aber das kommt jetzt noch dazu“, sagt...

