9. Bundesliga-Spieltag : Darüber spricht die Liga: Von Corona-Sorgen bis Rhein-Derby

Nach ihren missglückten Auftritten in der Champions League suchen Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg und RB Leipzig in der Bundesliga neues Selbstvertrauen. Bayern München liefert vor dem neunten Spieltag das Beispiel, dass die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei ist.

Frankfurt am Main | Im Spiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim darf Dino Toppmöller seinen erkrankten Chef Julian Nagelsmann erneut vertreten. Der Fall zeigt, wie groß die Corona-Gefahr auch für die Fußball-Bundesliga trotz Impfungen und Testungen noch immer ist. Sportlich gibt es am neunten Spieltag am Rhein die größte Brisanz. Beim FC Bayern ist der ...

